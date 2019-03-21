В Туле подросток похитил деньги из кофейни
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Сотрудники полиции в Туле поймали подозреваемого в краже. По предварительным данным, несовершеннолетний местный житель похитил деньги из кофейни в Пролетарском округе города, неподалеку от которой проживал.
На дело он пошел среди ночи, пока заведение не работало. Парень разбил стекло входной двери, залез в помещение и вынес оттуда свободно лежавшие деньги - 650 рублей.
Туляк признался в содеянном. В УМВД России по г.Туле возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU