В Туле подросток похитил деньги из кофейни

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-21T12:27:40+03:00

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Сотрудники полиции в Туле поймали подозреваемого в краже. По предварительным данным, несовершеннолетний местный житель похитил деньги из кофейни в Пролетарском округе города, неподалеку от которой проживал.

На дело он пошел среди ночи, пока заведение не работало. Парень разбил стекло входной двери, залез в помещение и вынес оттуда свободно лежавшие деньги - 650 рублей.

Туляк признался в содеянном. В УМВД России по г.Туле возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU