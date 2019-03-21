2019-03-21T12:19:43+03:00
Происшествия

Арендатор рынка «Салют» должна выплатить более 12,5 млн рублей «Тульским паркам»

Виктория ЯКУШИНА
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Согласно решению Тульского областного арбитражного суда арендатор рынка «Салют», компания «Ласт», должна выплатить более 12,5 млн рублей владельцу помещений, которым является Госучреждение «Тульские парки», сообщает Первый Тульский.

Судебное азбирательство началось еще осенью 2019 года. Владельцы здания потребовали от арендаторов передать помещения рынка, оплатить задолженность по аренде и возместить ущерб от пожара, который случился 25 мая 2017-ого года.

Эксперты заключили, что возгорание произошло из-за неисправной проводки. Несмотря на значительный ущерб, торговые точки продолжали работать еще полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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