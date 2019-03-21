2019-03-21T11:01:15+03:00
Происшествия

Тулячка стала жертвой лже-газовщицы

Мошенница развела женщину на деньги и была такова
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейские в Туле поймали очередную мошенницу. Ее жертвой стала 48-летняя местная жительница.

Как выяснилось, злоумышленница знала, что женщину посещают на дому соцслужбы, так как та не может выходить из квартиры без посторонней помощи.

В связи с этим подозреваемая решила наведаться к тулячке под предлогом проверки газа. Она сообщила женщине, что необходимо срочно заменить приборы и озвучила ей стоимость такой услуги - 20 тысяч рублей. Женщина сразу же отдала деньги, и мошенница была такова.

После того, как в течение двух дней приборы так и не были заменены, тулячка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

Сотрудники УМВД России по городу Туле установили личность причастной. Ей оказалась 53-летняя местная жительница, ранее судимая за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Она призналась в содеянном. Сейчас полицейские продолжают работу по выяснению всех деталей случившегося.

- В УМВД России по Тульской области напоминают гражданам о важности проверки сведений о неизвестных, которые под видом работников социальных или иных служб пытаются войти в жилище и предлагают какие-либо платные услуги либо сообщают о необходимости осуществления тех или иных действий, связанных с денежными средствами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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