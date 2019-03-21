В Тульской области женщина напоила и обокрала подругу
Возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
Сотрудники отдела МВД России по Узловскому району задержали подозреваемую в краже.
Как выяснилось, злоумышленница выпивала с 49-летней местной жительницей. Когда собутыльница уже была изрядно пьяна, подозреваемая забрала у нее банковскую карту, и позднее сняла с нее 26 тысяч рублей.
Полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленницы. 30-летняя женщина, ранее судимая за различные преступления, связанные с причинением вреда здоровью и незаконным наркооборотом, призналась в содеянном.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU