2019-03-21T10:33:34+03:00
Происшествия

В Тульской области женщина напоила и обокрала подругу

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники отдела МВД России по Узловскому району задержали подозреваемую в краже.

Как выяснилось, злоумышленница выпивала с 49-летней местной жительницей. Когда собутыльница уже была изрядно пьяна, подозреваемая забрала у нее банковскую карту, и позднее сняла с нее 26 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение злоумышленницы. 30-летняя женщина, ранее судимая за различные преступления, связанные с причинением вреда здоровью и незаконным наркооборотом, призналась в содеянном.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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