2019-03-21T09:57:03+03:00
Общество

«Эрмитаж» приглашает туляков отпраздновать День театра

Виктория ЯКУШИНА
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27 марта 2019 года, в Театрально-концертном центре «Эрмитаж» в Туле гостям представят праздничную программу, посвященную Дню театра.

Откроет вечер струнный ансамбль El Classic программой «Дерзкие струны» - известные мировые хиты в исполнении классических инструментов. После выступления зрители попадут на настоящий театральный капустник, который специально подготовили актёры театра «Эрмитаж».

В продолжение вечера собравшимся представят новый музыкальный коллектив Red Sparrow Band – это единственный в Туле коллектив, исполняющий на русских народных и классических инструментах хиты рока, саундтреки из фильмов и игр, и другие известные всем композиции.

Главным событием вечера станет, конечно же, показ премьерного спектакля «Курица» по пьесе Николая Коляды. Провинциальная комедия в двух действиях поразит искромётным юмором и драматическим накалом страстей между главными героями.

Начало мероприятия в 18:30.

Приобрести билеты можно на сайте teatrtula.ru и в кассе ТКЦ «Эрмитаж» (Likёrka Loft, 2 этаж).

Бронь мест - по телефону: 71-67-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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