Житель Тульской области попался на краже трех колес с "ВАЗа"
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Киреевске сотрудники полиции поймали подозреваемого в краже.
Как выяснилось, среди ночи злоумышленник похитил три колеса с автомобиля "ВАЗ-2104", припаркованного во дворе одной из многоэтажек райцентра.
В качестве подозреваемого в содеянном был задержан 20-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался стражам порядка в содеянном.
У него изъяли похищенное, а также домкрат, который он, предположительно, использовал во время кражи.
В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU