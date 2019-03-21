Житель Тульской области попался на краже трех колес с "ВАЗа"

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-21T09:40:54+03:00

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В Киреевске сотрудники полиции поймали подозреваемого в краже.

Как выяснилось, среди ночи злоумышленник похитил три колеса с автомобиля "ВАЗ-2104", припаркованного во дворе одной из многоэтажек райцентра.

В качестве подозреваемого в содеянном был задержан 20-летний безработный ранее судимый местный житель. Он признался стражам порядка в содеянном.

У него изъяли похищенное, а также домкрат, который он, предположительно, использовал во время кражи.

В отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU