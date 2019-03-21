В Тульской области поздним вечером полыхал жилой дом
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
20 марта в д. Большая Тросна Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Сельский проезд поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:26.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.
В результате происшествия выгорела терраса и чердачное помещение. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU