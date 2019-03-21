В Тульской области поздним вечером полыхал жилой дом

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-21T09:31:07+03:00

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20 марта в д. Большая Тросна Щекинского района загорелся дом. Сообщение о пожаре на ул. Сельский проезд поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:26.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия выгорела терраса и чердачное помещение. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU