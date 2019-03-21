Юрий Цкипури: Комплекс мер позволит качественно улучшить водоснабжение

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-21T09:30:27+03:00

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В Туле утвержден проект реконструкции сетей водоснабжения на ближайшие три года. Напомним, в конце прошлого года в правительстве Тульской области под председательством Губернатора Алексея Дюмина прошло совещание по модернизации сетей магистральных сетей водоснабжения в областной столице. Глава региона поручил администрации города Тулы совместно с «Тулгороводоканалом» разработать и утвердить до 1 апреля 2019 года трехлетнюю муниципальную программу по замене водопроводных сетей.

По поручению Губернатора Тульской области Алексея Дюмина и на основании мониторинга утвержден паспорт проекта «Замена магистральных сетей водоснабжения муниципального образования город Тула».

Проект включает в себя комплекс мероприятий по замене магистральных аварийных участков водоснабжения, финансируемый из трех источников: администрации города Тулы, правительства Тульской области и АО «Тулагорводоканал». Паспорт проекта первоочередных мероприятий предполагает замену наиболее ветхих участков Маслово-Песоченского и Медвенско-Осетровского водозаборов. В настоящее время план рассчитан на ближайшие три года, далее он будет корректироваться.

– Для органов местного самоуправления крайне важно создание условий для снижения уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе. Особенно это касается систем водоснабжения и водоотведения. В ходе подготовки трехлетней комплексной муниципальной программы по замене водопроводных сетей проанализированы аварийные ситуации, техническое состояние магистралей, выявлены проблемные участки, проведено ранжирование необходимых работ. Документ включает в себя замену наиболее ветхих и проблемных участков водозаборов. Кроме того, в областном центре разработан и реализуется план мероприятий по доведению качества воды до нормативного состояния. Уверен, комплекс проводимых мер позволит качественно улучшить водоснабжение в Туле, – прокомментировал Глава города Тулы Юрий Цкипури.

ИСТОЧНИК KP.RU