2019-03-21T09:29:17+03:00
Происшествия

В психиатрической больнице в Петелино произошел пожар

Горящее здание тушили 54 человека
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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21 марта в п. Петелино загорелось трехэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:41. Открытое горения ликвидировано через 20 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. На третьем этаже в серверной сгорело электрооборудование.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 54 человека и 16 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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