В психиатрической больнице в Петелино произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:09 2019-03-21T09:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

21 марта в п. Петелино загорелось трехэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:41. Открытое горения ликвидировано через 20 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. На третьем этаже в серверной сгорело электрооборудование.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 54 человека и 16 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU