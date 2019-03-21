В психиатрической больнице в Петелино произошел пожар
Горящее здание тушили 54 человека
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
Изменить размер текста:
21 марта в п. Петелино загорелось трехэтажное здание. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:41. Открытое горения ликвидировано через 20 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. На третьем этаже в серверной сгорело электрооборудование.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 54 человека и 16 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU