Жительница Тульской области заплатит 105 тысяч рублей за кражу посуды
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Суд вынес обвинительный приговор 65-летней женщине за совершение кражи.
Ночью пьяная осужденная в деревне Каменское проникла в дом, где зимой никто не проживает. Из него она похитила посуду из столового сервиза на общую сумму 1893 рубля, скрывшись с места совершения преступления и распорядившись похищенным по своему усмотрению.
В ходе следствия подсудимая полностью возместила ущерб потерпевшему.
Суд назначил ей штраф в размере 105 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU