Погода в Туле 21 марта: дождь и ветер

СЕГОДНЯ 17:53 2019-03-20T17:53:56+03:00

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Ночью 21 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.

Местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь.

Ветер синоптики юго-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью 0…-5оС.

Днем будет облачно с прояснениями.

Небольшие осадки (По данным сайта Метеоинфо – за сутки 1 мм).

Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха +2…+7оС.

Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU