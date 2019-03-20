Погода в Туле 21 марта: дождь и ветер
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст.
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Ночью 21 марта 2019 года в Туле и Тульской области облачно с прояснениями.
Местами небольшие осадки - мокрый снег и дождь.
Ветер синоптики юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью 0…-5оС.
Днем будет облачно с прояснениями.
Небольшие осадки (По данным сайта Метеоинфо – за сутки 1 мм).
Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха +2…+7оС.
Атмосферное давление 745-750 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU