В Тульской области автобус наехал на пешехода: прокуратура проводит проверку

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-20T17:49:39+03:00

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19 марта водитель автобуса, который принадлежит ООО «Тульская транспортная компания», наехал на пешехода. Водитель нарушил правила дорожного движения при высадке пассажиров. В результате пешеход получил различные телесные повреждения.

ОМВД России по Киреевскому району по данному факту проводит доследственную проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль межрайонной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU