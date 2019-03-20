В Тульской области автобус наехал на пешехода: прокуратура проводит проверку
Пешеход получил различные телесные повреждения
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19 марта водитель автобуса, который принадлежит ООО «Тульская транспортная компания», наехал на пешехода. Водитель нарушил правила дорожного движения при высадке пассажиров. В результате пешеход получил различные телесные повреждения.
ОМВД России по Киреевскому району по данному факту проводит доследственную проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль межрайонной прокуратурой.
ИСТОЧНИК KP.RU