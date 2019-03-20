2019-03-20T17:49:39+03:00
Происшествия

В Тульской области автобус наехал на пешехода: прокуратура проводит проверку

Пешеход получил различные телесные повреждения
Мария ВЛАСОВА
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19 марта водитель автобуса, который принадлежит ООО «Тульская транспортная компания», наехал на пешехода. Водитель нарушил правила дорожного движения при высадке пассажиров. В результате пешеход получил различные телесные повреждения.

ОМВД России по Киреевскому району по данному факту проводит доследственную проверку. Ее ход и результаты взяты на контроль межрайонной прокуратурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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