«Ростелеком» дарит тулякам киберзащиту данных

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-20T17:47:34+03:00

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По её условиям пользователь может подключить сервисы «Антивирус» или «Родительский контроль» на специальных условиях. Первые 30 календарных дней услуга предоставляется бесплатно, далее ежемесячная оплата производится по базовым тарифам. При единовременной оплате за год абонент получает два месяца пользования бесплатно.

Услуга «Антивирус» обеспечивает комплексную защиту стационарных и мобильных устройств от интернет-угроз, проверку информации на вирусы и блокирование подозрительных файлов, в том числе на съёмных носителях.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Онлайн сервисы прочно вошли в нашу жизнь. Для «Ростелекома», как ведущего провайдера цифровых услуг, очень важна безопасность интернет-пространства для пользователей. Надо не только создавать интеллектуальные цифровые системы, но и уметь их защищать. Современные сервисы киберзащиты помогают тулякам чувствовать себя комфортно в Сети, и уже более пятнадцати тысяч пользователей услуги «Домашний интернет» в Тульском регионе доверили нам защиту своих данных».

Почти семь тысяч абонентов выбрали сервис Kaspersky Internet Security, 4,4 тыс. пользователей защищают своих детей от нежелательного контента в сети с помощью решения Kaspersky Safe Kids, а 2,7 тыс. предпочли сервис ESET NOD32 Family. Менее востребованным оказался Dr.Web.

Елена Королева, предприниматель, г.Тула:

«У нас в семье двое детей: девяти и двенадцати лет. Мы с мужем с утра до вечера на работе, и постоянно следить за тем, чем заняты сыновья в сети, мы не можем. В этом нам здорово помогает «Ростелеком» со своим Kaspersky Safe Kids. Через него мы установили время, когда дети могут находиться в сети, закрыли им некоторые сайты. А ещё всегда видим, кому они звонили или писали SMS, что делают в своём ВКонтакте и даже где находятся».

Программу Kaspersky Safe Kids можно установить на всех устройствах, с которых дети выходят в интернет. Кроме того, сервис позволяет определить местонахождение ребёнка, узнавать о его активности в соцсетях и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU