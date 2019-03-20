Житель Тулы продал через интернет чужой автомобиль
42-летний житель Тулы осужден за мошенничество при продаже не принадлежавшей ему машины.
Как сообщили в региональной прокуратуре, автомобиль «ЗАЗ» находился в пользовании у осужденного, но принадлежал супругам П.
Без их ведома и согласия мужчина разместил на интернет-ресурсе «Авито» объявление о продаже указанного авто. В качестве покупателей нашлись супруги У.. Мужчина передал им машину, за что последние заплатили ему 135 000 рублей, а также еще 25 000 рублей, чтобы тот переоформил документы на транспортное средство, чего он сделать, конечно же, не мог.
В результате, мошенник был пойман. Суд назначил Дмитрию П. наказание в виде 350 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU