2019-03-20T17:30:31+03:00
Общество

Житель Тулы продал через интернет чужой автомобиль

Суд назначил мужчине наказание
Виктория ЯКУШИНА
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42-летний житель Тулы осужден за мошенничество при продаже не принадлежавшей ему машины.

Как сообщили в региональной прокуратуре, автомобиль «ЗАЗ» находился в пользовании у осужденного, но принадлежал супругам П.

Без их ведома и согласия мужчина разместил на интернет-ресурсе «Авито» объявление о продаже указанного авто. В качестве покупателей нашлись супруги У.. Мужчина передал им машину, за что последние заплатили ему 135 000 рублей, а также еще 25 000 рублей, чтобы тот переоформил документы на транспортное средство, чего он сделать, конечно же, не мог.

В результате, мошенник был пойман. Суд назначил Дмитрию П. наказание в виде 350 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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