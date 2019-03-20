В Большой Туле мужчина пойдет под суд за угрозу убийством матери
Обвиняемый заключен под стражу
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Прокурор Ленинского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу. 43-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в угрозе убийством.
Пьяный мужчина в квартире в поселке Плеханово попытался учинить ссору со своей 65-летней матерью. Однако женщина вышла из комнаты в кухню. Мужчина проследовал за ней. Взяв со стола нож, он направил его клинок в сторону матери, и пригрозил, что убьет ее.
Опасаясь угроз сына, потерпевшая выбежала из квартиры в подъезд жилого дома, после чего вызвала сотрудников полиции.
Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU