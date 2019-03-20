В Туле продолжаются работы по ремонту дорог
Сегодня, 19 марта, в работах по аварийно-восстановительному ремонту дорог в Туле задействовано 9 бригад.
Мероприятия проходят по следующим адресам: Одоевское, Щекинское шоссе, улицы Бондаренко, Некрасова, Гоголевская, Кауля, Л. Толстого, Рязанская, Герцена, 4-й проезд Мясново, а также на пересечении улиц Болотова и Воздухофлотской, на улице Кирова от ул. Кутузова до Торховского проезда.
Напомним, что оставить заявку на выполнение аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
1. Отправить обращение через сервис «Тула – без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер). Срок выполнения работ по заявке – 10 дней.
2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по телефону: 30-47-81.
3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где находится яма.
ИСТОЧНИК KP.RU