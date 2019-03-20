2019-03-20T16:24:11+03:00
Происшествия

Пьяный туляк укусил женщину-полицейского

За содеянное суд назначил туляку наказание
Виктория ЯКУШИНА
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В Туле 43-летний мужчина осужден за нападение на сотрудницу полиции.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, 14 декабря 2018 в дежурную часть ОП «Зареченский» УМВД России по городу Туле поступила информация о том, что в квартире по улице Железнодорожная происходит конфликт с соседом.

Для проверки информации на место выехали двое сотрудников полиции.

Оказалось, на кухне указанной квартиры сидел осужденный и выпивал, слушая громкую музыку. Женщина-полицейский потребовала мужчину прекратить нарушать покой соседей, в ответ на что тот стал отталкивать сотрудников полиции. В результате, он укусил правоохранительницу за правую кисть.

За содеянное суд назначил туляку наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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