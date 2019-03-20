21 и 22 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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21 марта 2019 года, в Туле, с 8:30 до 15:00 будут отключены светофоры на пересечении улиц Октябрьская и Луначарского, Октябрьская и Демидовская Плотина.
С 9:00 до 16:00 - на пересечении улиц Кабакова и Болотова.
22 марта с 8:30 до 15:00 - на пересечении улиц Октябрьская и Луначарского, Октябрьская и Демидовская Плотина.
Как сообщили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».
ИСТОЧНИК KP.RU