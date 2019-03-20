На улице Маргелова в Туле запретят остановку транспорта

СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-20T15:47:51+03:00

Об этом сообщили в администрации города Тулы

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По улице Генерала Маргелова, в районе дома 9, а также на въезде в предприятие НПО «СПЛАВ» в Туле будут установлены дорожные знаков 3.27 «Остановка запрещена» .

Данная мера принята администрацией города Тулы для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта.

Запрет остановки и стоянки начнет действовать с 12 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU