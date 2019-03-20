Музей «Тульские древности» приглашает школьников вместе провести каникулы

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-20T15:40:37+03:00

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В дни школьных каникул программы музея «Тульские древности»

можно посетить в составе сборных групп. Гостей приглашают в мастерские гончара и оружейника, почаевничать по-тульски и поговорить о блюдах кухни Куликова поля, для сравнения поучиться в средневековой школе и освоить печать лубочной картинки, а еще прожить целый день в русской избе.

Всю неделю тульская мастерица Екатерина Зернова проводит цветочные мастер-классы, в пятницу учит ткачеству, а в субботу ждет любителей рукоделия на новом уроке по валянию.

Завершит месяц музей важным и благородным делом для матушки-природы и всего человечества – сбором макулатуры.

Программа на неделю

25 марта

12:00 Интерактивная программа «Печатная грамота»

В музее «Тульские древности» можно узнать много хитростей о создании первых иллюстраций. Например, как с XVI по XIX век украшали книги, сколько оттенков красок использовали для создания книжной миниатюры, как простой народ веселил себя лубочными картинками. Посетители попробуют сами сделать лубочный оттиск и раскрасить праздничную открытку с птицей Гамаюн.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 150 рублей.

13:00 Интерактивная программа «Ход конем»

В старину наши предки не представляли свою жизнь без коня – главного помощника в мирное время, и на войне. Именно конница наносила сокрушительный удар в битвах. Незаменим был конь и в хозяйстве: пахота земли, перевозка грузов, переезд с места на место… В качестве богатых даров правители разных стран посылали друг другу породистых скакунов. В честь коней возводили города, иссушали реки, сочиняли сказки и легенды.

Эта тема настолько обширна, что в ней просто «конь не валялся»! Музей «Тульские древности» приглашает совершить «ход конем» и поговорить о знаменитых конях мировой истории, эволюции лошади, а также прожить день в «конской шкуре». Здесь также можно узнать, почему без коня избу не построишь, как конь повлиял на жизнь наших предков, какое отношение конь имеет к художникам и музыкантам и многое другое.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета - 150 рублей.

14:00 Мастер-класс Екатерины Зерновой. Нежные бутоны из гофрированной бумаги

Это занятие наверняка понравится юным посетителям, поскольку техника проста и эффектна. Предстоит скрутить три бутона, а дома можно продолжить работу и создать большой яркий букет для украшения интерьера или подарочной упаковки.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

26 марта

12:00 Интерактивная программа «В гончарной мастерской»

В гончарной мастерской можно познакомиться со старинными способами лепки горшков, самостоятельно слепить маленький сосуд, поговорить о филимоновской игрушке и особенностях ее орнамента, а в конце закрепить полученные знания, расписывая петушка.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 150 рублей.

13:00 Интерактивная программа «С чаем не скучаем»

Как на Руси чаи гоняли? Об этом можно узнать на родине самовара, в Туле. Как и когда появилась традиция чаепития в России, поведают на ярмарке, которая собрала гостей – купцов со всех волостей. Узнать секрет самовара и тульского пряника, заключить выгодную сделку или просто душевно побеседовать можно только за чашкой ароматного чая. Конечно, никто не уйдет с ярмарки без подарков!

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 150 рублей.

14:00 Мастер-класс Екатерины Зерновой. Цветок в технике мокрого валяния

Посетителей музея ждет работа с тончайшими шерстяными нитями в технике мокрого валяния. В ходе мастер-класса получится выразительный цветок, которым можно украсить шляпку или пальто.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

28 марта

12:00 Интерактивная программа «Вооружение воинов Куликовской битвы»

В мастерской оружейника можно узнать, как изготовить кольчугу, воинское снаряжение и оружие, чем меч отличается от сабли, а булава от шестопера, почему стрелы были с разными наконечниками, а также сравнить снаряжение татарского и русского воинов. Применить теорию на практике удастся в конце занятия, смастерив древнерусский щит с символом музея – грифоном.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета - 150 рублей.

13:00 Интерактивная программа «Кухня Куликова поля»

Посетители музея узнают немало интересного о повседневной, праздничной и обрядовой пище наших предков, какие старинные блюда могут украсить наш праздничный стол, о травах Куликова поля, которые вошли в фирменные чаи музейной коллекции «Донской» и «Куликово поле».

Возрастные рекомендации – 12+.

Стоимость билета – 150 рублей.

14:00 Мастер-класс Екатерины Зерновой. Цветок из фетра

Под руководством мастера участники встречи создадут выразительную брошь из фетра. Предстоит работа с цветом: тонкие переходы или контрасты сделают работу выразительной и оригинальной.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

29 марта

11:00 Интерактивная программа «Урок в средневековой школе»

За один только урок в средневековой школе можно научиться писать и металлическим писалом, и гусиным перышком. Как и школярам прошлого, посетителям предстоит освоить арифметику, чтение и письмо. Нерадивым ученикам эпоха приготовила свои меры воспитания!

Возрастные рекомендации – 7+.

Стоимость билета – 150 рублей.

16:00 Мастер-класс Екатерины Зерновой. Цветок из фоамирана

Фоамиран – материал современный и очень нравится малышам. На новой встрече мастер предложит создать нежный и необычный цветок, сказочный или вполне реальный. Его можно превратить в брошь, украшение на заколке или аксессуар для ободка.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

17:00 Ткацкая мастерская Екатерины Зерновой. Ткачество на бёрдышке

Подготовительные занятия, посвященные обработке растительных и шерстяных волокон и созданию нити, позади. Настала пора перейти непосредственно к ткачеству. И первые шаги в этом промысле будут легкими, поскольку выбранный инструмент прост, а фантазия безгранична!

Мастер Екатерина Зернова приглашает освоить бёрдышко и познакомиться с историчными способами ткачества на нем. Самостоятельно посетители создадут тканый браслет, пофантазировав в работе с фактурой нитей и цветовыми решениями.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

30 марта

12:00 «Один день в русской избе»

Старинная русская изба не просто дом: в ней жили и работали. Здесь можно познакомиться с традиционным бытом наших предков, узнать распорядок их дня, выполнить несложную работу по дому, поиграть в старинные игры и игрушки, устроиться на ночь и при лучине послушать сказку.

Возрастные рекомендации – 5+.

Стоимость билета – 300 рублей.

15:00 Мастер-класс Екатерины Зерновой. Цветок из ниток

На этой встрече посетители прикоснутся к плетению и ткачеству и создадут необычные цветы из пряжи.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

17:00 Мастер класс по валянию «Пестрый дятел»

По просьбам постоянных участников мастер-классов Екатерина Зернова посвятит новый урок по сухому валянию еще одной яркой птичке Куликова поля. Трудолюбивый и щеголеватый дятел в красной шапочке, ставший героем многих сказок, наконец-то заглянул и в нашу избу. Его образ помогут воплотить тончайшие шерстяные нити. Готовую миниатюру можно легко превратить в брошку, которая подойдет к любому наряду.

Возрастные рекомендации – 6+.

Стоимость билета – 200 рублей.

31 марта

11:00-13:00 Экологическая акция по сбору макулатуры «Дело бумажное для природы важное»

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» и его филиал Музейно-выставочный центр «Тульские древности» приглашают задуматься о рациональном использовании природных ресурсов и присоединиться к экологической акции по сбору макулатуры.

В преддверии Всемирного дня защиты лесов ждем всех в музее «Тульские древности» на праздник, да не с пустыми руками. Приносите прочитанные газеты и журналы, старые порванные книги и те, что уже не нужны, а могут заинтересовать других, исписанные тетрадки и офисную бумагу – все, что пригодно для переработки. Собранное в музее вторсырье зачтут в экомарафоне региона, а самые активные участники получат бесплатный билет на экскурсию в экспозицию «Сказание о Мамаевом побоище».

Все, кто уже знает историю Куликовской битвы, могут посетить выставку музейной библиотеки «Тропой в зеленый мир из книг». Здесь будут представлены издания о природе, которые помогают специалистам музея-заповедника изучать животный и растительный мир Куликова поля и знакомить с ним посетителей. Они проведут для участников встречи занимательную викторину-шутку «Что ни лес – то будрава».

Также на празднике каждый желающий сможет поработать с бумагой. Тульская мастерица Екатерина Зернова приглашает освоить необычную технику рисования фроттаж и объемное моделирование из бумаги.

Возрастные рекомендации – 6+.

Участие в мероприятии бесплатное, за исключением мастер-класса по объемному моделированию из бумаги (стоимость билета – 200 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU