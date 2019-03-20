2019-03-20T15:08:09+03:00
Общество

«Ростелеком» подвел итоги работы ИКТ-инфраструктуры во время студенческих игр

За время ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске объем информации, переданной по сетям «Ростелекома», превысил 60 Тбайт.
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Ежедневно ресурсами Wi-Fi активно пользовались около десяти тысяч человек. Впервые в истории студенческих игр в России за создание и координацию всей экосистемы инфокоммуникаций отвечал единственный оператор. Работу ИКТ-инфраструктуры в круглосуточном режиме в дни универсиады обеспечивали полторы сотни лучших сотрудников компании со всей России. Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры объектов студенческих игр и информационных систем для проведения международного спортивного праздника началась летом 2018 года.

За девять месяцев на спортивных и административных объектах «Ростелеком» построил магистральные сети передачи данных, сформировал пассивные и активные сети, в том числе – беспроводные. Компания организовала систему телефонной и видео-конференцсвязи, основной и резервный центры обработки данных, обеспечила контроль и управление физическим доступом на объекты. Специалисты цифрового провайдера под ключ создали контакт-центр Универсиады, сформировали техническую базу главного операционного центра, а также успешно реализовали хронометраж соревнований и служебную радиосвязь для организаторов.

Отдельным направлением деятельности цифрового провайдера в рамках студенческих игр стало создание технической инфраструктуры официального вещателя – телеканала «Матч ТВ». В здании одного из офисов «Ростелекома» в центре Красноярска был организован Международный вещательный центр, куда поступала эфирная информация со всех стадионов и трасс. На каждом спортивном сооружении работала система служебной телевизионной трансляции. Для телестудий «Матч ТВ», расположенных на центральной набережной Енисея и в одном из гостиничных комплексов на Театральной площади, компания оперативно смонтировала автономные оптические линии связи.

Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Интересным техническим решением для стадионов, где собирается большое количество людей, стала система авторизации в сети Wi-Fi. Гости, спортсмены, журналисты, представители Международной федерации университетского спорта и дирекции Зимней универсиады-2019 использовали отдельные, специально созданные для них сети, чтобы не мешать друг другу. Авторизовавшись на одном из объектов единожды, пользователь автоматически получал доступ к своей сети без повторной авторизации». Всего для комфортной работы в интернете «Ростелеком» установил на объектах студенческих игр около 1500 точек Wi-Fi».

В зону покрытия сети служебной радиосвязи вошли более 55 объектов, более 4 500 радиостанций было предоставлено сотрудникам дирекции универсиады. Также с учетом потребностей спортивного события мирового масштаба оператор построил в Красноярске порядка 130 км волоконно-оптических линий связи, объединенных в мощное цифровое кольцо. Это позволило значительно увеличить пропускную способность передачи трафика и стало глобальным техническим заделом для реализации высокотехнологичных сервисов.

Николай Зенин, вице-президент – директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске дала компании уникальный опыт. Мы успешно создали всю экосистему инфокоммуникаций мероприятия и обеспечили её эффективную бесперебойную работу. «Ростелеком» одержал победу в Студенческих играх во многих смыслах: наши партнёры получили прекрасные профессиональные кейсы, сотрудники компании – бесценный навык проектной и командной работы, а Красноярск – мощную цифровую инфраструктуру, которая может быть использована для управления городом».

ИКТ-инфраструктура, созданная «Ростелекомом», обеспечила бесперебойную работу всех информационных систем во время соревнований.

Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком»:

«За плечами наших специалистов – успешная работа над технической составляющей таких глобальных спортивных событий, как Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу. Система цифровых сервисов и услуг, созданная для Зимней универсиады-2019, органично влилась в общую концепцию этого молодежного спортивного мероприятия и подняла его на новый технологичный уровень. Я благодарю команду связистов, которая достойно справилась с этой непростой задачей в сжатые сроки. Мы убедились, что слаженная команда наших профессионалов способна обеспечить телекоммуникационными услугами высокого качества самые масштабные события федерального и мирового уровня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительница Тульской области заплатит 105 тысяч рублей за кражу посуды
Погода в Туле 21 марта: дождь и ветер
В Тульской области автобус наехал на пешехода: прокуратура проводит проверку
«Ростелеком» дарит тулякам киберзащиту данных
Житель Тулы продал через интернет чужой автомобиль
В Большой Туле мужчина пойдет под суд за угрозу убийством матери
В Туле продолжаются работы по ремонту дорог
27 марта передвижная приемная продолжит работу в Пролетарском округе Тулы
Пьяный туляк укусил женщину-полицейского
21 и 22 марта в Туле пройдет плановое отключение светофоров
На улице Маргелова в Туле запретят остановку транспорта
Музей «Тульские древности» приглашает школьников вместе провести каникулы
Фонд ОМС оплатит бесплодным семьям Тульской области 3 450 циклов ЭКО
В 2019 году 11 жительниц Тульской области наградят Почетным знаком «Материнская слава»
В Туле 16-летний подросток сбежал из дома из-за ссоры с родителями
Обрушившееся здание на улице Октябрьской в Туле полностью восстановили
Дом Конопацких в Туле отреставрируют в течение пяти лет
Как тулякам не стать жертвой мошенников: полициейские подготовили видеоролик-инструкцию
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
К 500-летию Тульского кремля отреставрируют порядка 40 объектов культурного наследия
38 объектов в Ясной Поляне были включены в реестр федеральных памятников
Под Тулой самосвал протаранил "Мерседес"