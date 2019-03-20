«Ростелеком» подвел итоги работы ИКТ-инфраструктуры во время студенческих игр

СЕГОДНЯ 15:08 2019-03-20T15:08:09+03:00

За время ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске объем информации, переданной по сетям «Ростелекома», превысил 60 Тбайт.

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Ежедневно ресурсами Wi-Fi активно пользовались около десяти тысяч человек. Впервые в истории студенческих игр в России за создание и координацию всей экосистемы инфокоммуникаций отвечал единственный оператор. Работу ИКТ-инфраструктуры в круглосуточном режиме в дни универсиады обеспечивали полторы сотни лучших сотрудников компании со всей России. Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры объектов студенческих игр и информационных систем для проведения международного спортивного праздника началась летом 2018 года.

За девять месяцев на спортивных и административных объектах «Ростелеком» построил магистральные сети передачи данных, сформировал пассивные и активные сети, в том числе – беспроводные. Компания организовала систему телефонной и видео-конференцсвязи, основной и резервный центры обработки данных, обеспечила контроль и управление физическим доступом на объекты. Специалисты цифрового провайдера под ключ создали контакт-центр Универсиады, сформировали техническую базу главного операционного центра, а также успешно реализовали хронометраж соревнований и служебную радиосвязь для организаторов.

Отдельным направлением деятельности цифрового провайдера в рамках студенческих игр стало создание технической инфраструктуры официального вещателя – телеканала «Матч ТВ». В здании одного из офисов «Ростелекома» в центре Красноярска был организован Международный вещательный центр, куда поступала эфирная информация со всех стадионов и трасс. На каждом спортивном сооружении работала система служебной телевизионной трансляции. Для телестудий «Матч ТВ», расположенных на центральной набережной Енисея и в одном из гостиничных комплексов на Театральной площади, компания оперативно смонтировала автономные оптические линии связи.

Евгений Петров, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Интересным техническим решением для стадионов, где собирается большое количество людей, стала система авторизации в сети Wi-Fi. Гости, спортсмены, журналисты, представители Международной федерации университетского спорта и дирекции Зимней универсиады-2019 использовали отдельные, специально созданные для них сети, чтобы не мешать друг другу. Авторизовавшись на одном из объектов единожды, пользователь автоматически получал доступ к своей сети без повторной авторизации». Всего для комфортной работы в интернете «Ростелеком» установил на объектах студенческих игр около 1500 точек Wi-Fi».

В зону покрытия сети служебной радиосвязи вошли более 55 объектов, более 4 500 радиостанций было предоставлено сотрудникам дирекции универсиады. Также с учетом потребностей спортивного события мирового масштаба оператор построил в Красноярске порядка 130 км волоконно-оптических линий связи, объединенных в мощное цифровое кольцо. Это позволило значительно увеличить пропускную способность передачи трафика и стало глобальным техническим заделом для реализации высокотехнологичных сервисов.

Николай Зенин, вице-президент – директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске дала компании уникальный опыт. Мы успешно создали всю экосистему инфокоммуникаций мероприятия и обеспечили её эффективную бесперебойную работу. «Ростелеком» одержал победу в Студенческих играх во многих смыслах: наши партнёры получили прекрасные профессиональные кейсы, сотрудники компании – бесценный навык проектной и командной работы, а Красноярск – мощную цифровую инфраструктуру, которая может быть использована для управления городом».

ИКТ-инфраструктура, созданная «Ростелекомом», обеспечила бесперебойную работу всех информационных систем во время соревнований.

Алексей Сапунов, старший вице-президент по технической инфраструктуре ПАО «Ростелеком»:

«За плечами наших специалистов – успешная работа над технической составляющей таких глобальных спортивных событий, как Олимпиада в Сочи и Чемпионат мира по футболу. Система цифровых сервисов и услуг, созданная для Зимней универсиады-2019, органично влилась в общую концепцию этого молодежного спортивного мероприятия и подняла его на новый технологичный уровень. Я благодарю команду связистов, которая достойно справилась с этой непростой задачей в сжатые сроки. Мы убедились, что слаженная команда наших профессионалов способна обеспечить телекоммуникационными услугами высокого качества самые масштабные события федерального и мирового уровня».

ИСТОЧНИК KP.RU