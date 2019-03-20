2019-03-20T15:05:41+03:00
Общество

Фонд ОМС оплатит бесплодным семьям Тульской области 3 450 циклов ЭКО

Такой план намечено выполнить в Тульской области в 2019-2024 годах
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике в правительстве Тульской области обсудили реализацию национального проекта «Демография», который направлен на улучшение демографической ситуации, повышение продолжительности жизни туляков, укрепление здоровья, сокращение смертности, рост рождаемости.

Было отмечено, что за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования в 2019-2024 годах планируется выполнить 3 450 циклов ЭКО семьям, страдающим бесплодием.

В рамках национального проекта более 2 100 женщин с малолетними детьми смогут пройти переобучение и повысить квалификацию.

Кроме того, в Тульской области будет создано почти 2 400 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, в том числе с обеспечением условий для пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

За три ближайших года планируется ввести 18 новых объектов дошкольного образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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