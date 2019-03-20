В 2019 году 11 жительниц Тульской области наградят Почетным знаком «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-20T14:57:24+03:00

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На заседании межведомственной комиссии по вопросам семьи, детей и демографической политике в правительстве Тульской области были рассмотрены 11 кандидатур многодетных и приемных матерей для награждения Почетным знаком «Материнская слава». Кандидатуры представили шесть муниципалитетов .

Отметим, что матерям, поощренным таким знаком, устанавливаются меры социальной поддержки: единовременная и ежемесячная денежные выплаты на каждого из детей до достижения ими 18 лет. В 2019 году размер выплат составляет 91 227,93 рублей и 1 977,60 руб.лейсоответственно.

В этом году знаком «Материнская слава» будут награждены три жительницы Богородицкого района – Ильмира Красножён, мать пятерых детей; Наталья Матюхина, мать шестерых детей; Светлана Хмелевская, воспитывающая семерых детей. Награды будет удостоена жительница Заокского района Жанна Муслакова – мать пятерых детей, жительница Одоевского района Лариса Комарова – многодетная и приемная мать восьмерых детей, узловчанка Вера Колбасова, которая воспитывает семерых детей, жительница Щекино Елена Блатова – мать пятерых детей. К награде также представлены тулячки Марина Ефремова, воспитавшая восьмерых детей, Елена Плис, которая растит шестерых детей, Любовь Трифанова и Елена Жаркова, воспитывающие по пять детей.

ИСТОЧНИК KP.RU