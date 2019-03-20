В Туле 16-летний подросток сбежал из дома из-за ссоры с родителями

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-20T14:45:34+03:00

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15 марта 2019 года в Туле 16-летний подросток ушел из дома и не вернулся.

На поиски его отправились волонтеры, а также сотрудники тульской Росгвардии.

Нашли парня правоохранители, в ходе патрулирования улицы Ложевой, около магазина на АЗС.

Подросток рассказал, что он поругался с родителями и поэтому сбежал из дома.

Росгвардейцы передали его сотрудникам полиции.

По факту произошедшего в Туле проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU