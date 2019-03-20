В Туле 16-летний подросток сбежал из дома из-за ссоры с родителями
Нашли парня сотрудники Росгвардии
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области
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15 марта 2019 года в Туле 16-летний подросток ушел из дома и не вернулся.
На поиски его отправились волонтеры, а также сотрудники тульской Росгвардии.
Нашли парня правоохранители, в ходе патрулирования улицы Ложевой, около магазина на АЗС.
Подросток рассказал, что он поругался с родителями и поэтому сбежал из дома.
Росгвардейцы передали его сотрудникам полиции.
По факту произошедшего в Туле проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU