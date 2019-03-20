Обрушившееся здание на улице Октябрьской в Туле полностью восстановили

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-20T14:26:48+03:00

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Недобросовестных собственников здания-памятника по улице Октябрьской, 34 в Туле через суд обязали исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия.

Об этом сообщил начальник инспекции Тульской области по Государственной Охране Объектов Культурного Наследия Денис Горецкий в рамках пресс-конференции.

Напомним, обрушившийся из-за сильно просевшего фундамента двухсотлетний дом на улице Октябрьской был снесен в марте 2016 года. Он являлся памятником регионального значения.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU