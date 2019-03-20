СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-20T13:23:04+03:00

20 марта состоялась пресс-конференция «Об итогах работы инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия за 2018 год и планах на 2019 год»

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Дом Конопацких в Туле отреставрируют в течение пяти лет. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

- Напомню, проектные работы в соответствии с условиями договора должны быть выполнены в течение первых двух лет. По предварительной информации, степень готовности у проекта высокая. Далее в течение 5 лет, это установлено договором, пользователь должен будет провести реставрационные работы. Здесь необходимо сказать, что определенные противоаварийные работы проведены. На сегодняшний день, здание полностью высушено, устранены все причины протечек, нарушения системы отопления и электроснабжения. У нас есть информация, что ряд элементов декора уже находится на реставрации. Сейчас подходит срок и мы будем истребовать у пользователя документацию на реставрационные работы, - заявил Денис Горецкий.

На вопрос "КП" о дальнейшем использовании объекта культурного наследия начальник инспекции ответил, что здание может быть использовано для любой административно-хозяйственной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU