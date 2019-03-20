2019-03-20T12:27:01+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства

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21 марта на площадке «Цифровое деловое пространство» (Москва, ул. Покровка, 47) пройдет Всероссийское обсуждение механизмов реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Мероприятие организовано Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», официальным его партнером выступает ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

В работе расширенного совещания примут участие эксперты самого высокого уровня – представители Минэкономразвития и Минсельхоза РФ, Правительства Москвы, АО «Корпорация МСП», Торгово-промышленной палаты России, «ОПОРЫ РОССИИ», предпринимательского и банковского сообщества. Модератор совещания – президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Национальным проектом поставлены амбициозные задачи по вовлечению в предпринимательскую деятельность граждан России – к 2024 году число занятых в сегменте МСП должно вырасти почти на 6 млн человек. На реализацию мероприятий национального проекта выделено более 400 млрд рублей, значительная часть средств будет направлена в субъекты РФ и должна быть эффективно использована. В ходе совещания будут обсуждены основные принципы работы в рамках 4 федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

В ходе пленарного заседания участники совещания обсудят ход реализации федерального проекта «Популяризация предпринимательства», механизмы его финансирования, поделятся опытом проведения масштабных мероприятий, которые могут быть использованы субъектами РФ при реализации региональных проектов.

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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