38 объектов в Ясной Поляне были включены в реестр федеральных памятников

СЕГОДНЯ 11:25 2019-03-20T11:28:01+03:00

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На сегодняшний день на территории региона 4084 объекта культурного наследия.

В это число входят объекты федерального значения (313), в том числе 139 - памятников археологии, 847 - регионального, 2924 выявленных объектов. Об этом стало известно в рамках пресс-конференции начальника инспекция Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дениса Горецкого.

По итогам работы в 2018 году 38 объектов в Ясной Поляне были выявлены и включены в реестр федеральных памятников.

Кроме того, в декабре 2017 года инспекция впервые в правоприменительной практике региона подала иск в веневский суд об изъятии у собственника усадьбы Фон Мекк. В 2018 году бесхозное здание-памятник было изъято. По завершении процедуры и продажи с публичных торгов обязанность по его восстановлению возложат на нового собственника.

Также, недобросовестных собственников здания-памятника по ул. Октябрьской, 34 через суд обязали исполнить обязательства в области сохранения, использования, популяризации и госохраны объектов культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU