Под Тулой самосвал протаранил "Мерседес"
Пострадал мужчина
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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19 марта 2019 года, в 16:10 на 3-ем километре автодороги «Щекино – Ломинцево» Щекинского района Тульской области произошло ДТП.
48-летний мужчина на грузовом самосвале «Volvo FM TRUCK 6X4», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Merсedes Benz», под управлением мужчины 48 лет.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Merсedes». Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.
ИСТОЧНИК KP.RU