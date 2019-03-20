Под Тулой самосвал протаранил "Мерседес"

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-20T11:05:49+03:00

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19 марта 2019 года, в 16:10 на 3-ем километре автодороги «Щекино – Ломинцево» Щекинского района Тульской области произошло ДТП.

48-летний мужчина на грузовом самосвале «Volvo FM TRUCK 6X4», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Merсedes Benz», под управлением мужчины 48 лет.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Merсedes». Он получил различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен.

ИСТОЧНИК KP.RU