Житель Тульской области обокрал пьяного посетителя кафе
Полицейские в Суворове поймали подозреваемого в совершении кражи.
Как выяснилось, в позднее время в городском кафе злоумышленник обратил внимание на другого посетителя, который был пьян. Будучи навеселе, мужчина плохо контролировал происходящее вокруг себя. Этим и воспользовался подозреваемый: вытащил из кармана одежды 36-летнего мужчины мобильный телефон и банковскую карту.
Отсутствие вещей потерпевший обнаружил лишь наутро и обратился в полицию.
Стражи порядка смогли установить, что вещи незаконно забрал 40-летний безработный местный житель. Он уже признался полицейским в содеянном.
В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU