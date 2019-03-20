Житель Тульской области обокрал пьяного посетителя кафе

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-20T11:04:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские в Суворове поймали подозреваемого в совершении кражи.

Как выяснилось, в позднее время в городском кафе злоумышленник обратил внимание на другого посетителя, который был пьян. Будучи навеселе, мужчина плохо контролировал происходящее вокруг себя. Этим и воспользовался подозреваемый: вытащил из кармана одежды 36-летнего мужчины мобильный телефон и банковскую карту.

Отсутствие вещей потерпевший обнаружил лишь наутро и обратился в полицию.

Стражи порядка смогли установить, что вещи незаконно забрал 40-летний безработный местный житель. Он уже признался полицейским в содеянном.

В межмуниципальном отделе МВД России «Суворовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU