На дороге «Тула – Новомосковск» легковушка слетела в кювет

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-20T10:59:31+03:00

В результате ДТП под Тулой пострадал пассажир автомобиля

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19 марта 2019 года, в 14:30 на 47-ом километре на автодороги «Тула – Новомосковск», Узловского района Тульской области произошло ДТП.

22-летний молодой человек на автомобиле «Daewoo Nexia», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП под Тулой пострадал пассажир автомобиля «Daewoo» - 37-летняя женщина. Она получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU