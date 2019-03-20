2019-03-20T10:59:31+03:00
Происшествия

На дороге «Тула – Новомосковск» легковушка слетела в кювет

В результате ДТП под Тулой пострадал пассажир автомобиля
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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19 марта 2019 года, в 14:30 на 47-ом километре на автодороги «ТулаНовомосковск», Узловского района Тульской области произошло ДТП.

22-летний молодой человек на автомобиле «Daewoo Nexia», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП под Тулой пострадал пассажир автомобиля «Daewoo» - 37-летняя женщина. Она получила различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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