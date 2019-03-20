2019-03-20T10:55:52+03:00
Общество

Тульское отделение Сбербанка возглавит новый управляющий

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Сергей ЮщенкоСергей Ющенко
Изменить размер текста:

После согласования с Центральном Банком РФ, управляющий Тверским отделением Сбербанка Сергей Ющенко приступит к обязанностям управляющего Тульским отделением. Его уже представили губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Отметим, что Сергей Ющенко заменит на посту действующего управляющего Андрея Шестакова. Глава тульского региона поблагодарил его за конструктивное многолетнее сотрудничество, а также отметил его высокий профессионализм в организации работы отделения и выразил уверенность в том, что он продолжит работу на благо Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле 16-летний подросток сбежал из дома из-за ссоры с родителями
Обрушившееся здание на улице Октябрьской в Туле полностью восстановили
Дом Конопацких в Туле отреставрируют в течение пяти лет
Как тулякам не стать жертвой мошенников: полициейские подготовили видеоролик-инструкцию
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
К 500-летию Тульского кремля отреставрируют порядка 40 объектов культурного наследия
38 объектов в Ясной Поляне были включены в реестр федеральных памятников
Под Тулой самосвал протаранил "Мерседес"
Житель Тульской области обокрал пьяного посетителя кафе
На дороге «Тула – Новомосковск» легковушка слетела в кювет
Житель Алексина попался на краже банковской карты у неосмотрительной женщины
В зону половодья попадают 20 низководных мостов в 10 муниципальных образованиях Тульской области
Юрий Цкипури сыграл в футбол с волонтерами
До конца года тысяча сотрудников тульских предприятий получат дополнительное профобразование
Тульские полицейские поймали двух похитителей чермета
Четыре межмуниципальных перевозчика отказались от повышения тарифа
Тульское Заречье встало в пробку из-за отключенных светофоров
Экс-сотрудник учреждения минздрава в Тульской области попался на взятке
К 9 мая тульские ветераны получат подарки
В Арсеньево огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем
Шесть человек тушили горящий дом в селе Малынь
При пожаре в квартире в Киреевске пострадал человек
Туляки попросили установить дорожные знаки на пересечении ул. Луначарского и ул. Галкина
В Тульской области пенсионер получил срок за хранение дома патронов к оружию
В Пролетарском округе разогнали нелегальных торговцев
Проезд в тульских маршрутках не подорожает
20 марта стартует досрочный период государственной итоговой аттестации