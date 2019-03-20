Тульское отделение Сбербанка возглавит новый управляющий

СЕГОДНЯ 10:54 2019-03-20T10:55:52+03:00

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После согласования с Центральном Банком РФ, управляющий Тверским отделением Сбербанка Сергей Ющенко приступит к обязанностям управляющего Тульским отделением. Его уже представили губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Отметим, что Сергей Ющенко заменит на посту действующего управляющего Андрея Шестакова. Глава тульского региона поблагодарил его за конструктивное многолетнее сотрудничество, а также отметил его высокий профессионализм в организации работы отделения и выразил уверенность в том, что он продолжит работу на благо Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU