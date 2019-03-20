Житель Алексина попался на краже банковской карты у неосмотрительной женщины

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-20T10:46:43+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Полицией в городе Алексине Тульской области установлен подозреваемый в краже. Его жертвой стала работница учреждения в райцентре.

Как выяснилось, женщина, находясь на рабочем месте, вышла из своего кабинета, не заперев дверь. Этим воспользовался случайный посетитель, зашел в помещение и похитил из лежавшей там сумки кошелёк с деньгами и банковской картой.

Совершив хищение, мужчина потратил деньги с карточки в различных магазинах города. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Обнаружив, что стала жертвой кражи, потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники отдела МВД выяснили, в каких точках города списывались денежные средства с карты женщины, после чего смогли выяснить личность злоумышленника и его местонахождение.

26-летний безработный житель Алексинского района признался в содеянном. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU