В зону половодья попадают 20 низководных мостов в 10 муниципальных образованиях Тульской области

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-20T10:42:28+03:00

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19 марта на еженедельном оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили готовность региона к безаварийному пропуску весеннего половодья.

В среднем по области почва промерзла на 19 см, что ниже нормы. При этом количество воды в снеге в настоящее время превышает норму в 1,5-2 раза.

Уже известно, что в зону половодья попадают 20 низководных мостов в 10 муниципальных образованиях области. Это может привести к нарушению прямого транспортного сообщения с 55 населенными пунктами, в которых проживают 3886 человек. Социально значимые объекты и трансформаторные подстанции в зону затопления не попадают.

В зону затопления попадает участок региональной дороги "Ефремов – Данков" длиной почти 1 км. В ближайшее время будет организована временная переправа.

Для обеспечения пожарной безопасности в муниципалитетах, где прогнозируется нарушение прямого транспортного сообщения, организованы 10 противопожарных постов (Николо-Гастунь, Никитское, Мишнево, Прилепские выселки, Орлово, Прудки, Мечнянка, Хомяково, Козье, Никольское).

В плановом порядке ведется наблюдение за техническим состоянием гидротехнических сооружений, гидромеханического и электротехнического оборудования водосливных плотин. Сформированы бригады для проведения восстановительных и аварийно-спасательных работ.

Министерство здравоохранения Тульской области держит на контроле граждан, которые нуждаются в особом уходе, и организуют работу скорой медицинской помощи так, чтобы жители могли получить своевременную медицинскую помощь.

Кроме того, в региональном МЧС будут проработаны варианты временного размещения граждан, оказавшихся в зоне подтопления.

ИСТОЧНИК KP.RU