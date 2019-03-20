Юрий Цкипури сыграл в футбол с волонтерами

СЕГОДНЯ 10:30 2019-03-20T10:30:41+03:00

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18 марта 2019 года, в ФОКе поселка Ленинский прошел товарищеский матч по футболу.

Спортивное мероприятие было организовано в рамках федерального проекта «Доверяй, играя», созданного в Год добровольца Ассоциацией волонтерских центров совместно и Общественной палатой Российской Федерации. Цель проекта – добиться взаимопонимания между органами власти и добровольческим сообществом.

В торжественном открытии мероприятия принял участие и глава города Тулы Юрий Цкипури. Приветствуя собравшихся, он отметил, что в Туле и Тульской области диалог с волонтерами, молодежью и общественными организациями построен на высоком уровне.

– К открытому и прямому диалогу с жителями призывают Президент России Владимир Владимирович Путин и Губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Для всех нас важно организовать эффективное взаимодействие с гражданами, привлечь их к решению различных вопросов и реализации социальных проектов. Сегодня активно развивается волонтерское движение. К нему присоединяется все больше неравнодушных и целеустремленных людей. Ваша деятельность достойна большого уважения. Правительство региона во главе с Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым и органы местного самоуправления будут и дальше поддерживать волонтерское движение, способствовать его развитию. Несмотря на то, что в рамках сегодняшнего матча мы соперники, в городе и области – мы одна команда, – подчеркнул Юрий Цкипури.

Градоначальник также отметил, что встреча проходит в День воссоединения Крыма с Россией.

– Пять лет назад это событие стало для всех настоящим праздником, символом объединения народа, возвращения нашей страны к своим подлинным историческим и духовным корням. Чтобы Россия оставалась мощной и развитой державой, необходимо заботиться о благосостоянии и здоровье нации. Для меня, как футболиста с немалым стажем, регулярные тренировки позволяют всегда быть в отличной форме. Задачам пропаганды здорового образа жизни, повышения продолжительности жизни до 80 лет, активного долголетия посвящены майские Указы президента. Занятия физкультурой и спортом способствуют этому как нельзя лучше, – сказал Юрий Цкипури.

Участниками футбольного матча стали команды волонтеров и ветеранского клуба «Фаворит». В составе второй команды сыграл Юрий Цкипури. По итогам соревнований счет игры был 7:7. Глава Тулы забил пять мячей в ворота соперников. Все игроки получили огромный заряд бодрости и энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU