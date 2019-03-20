До конца года тысяча сотрудников тульских предприятий получат дополнительное профобразование

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-20T10:26:38+03:00

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По итогам 2019 года 1 тысяча сотрудников тульских предприятий получат дополнительное профессиональное образование. В рамках нацпроекта к 2024 году планируется, что их число увеличится до 6 тысяч человек.

В прошлом году Тульская область в числе пилотных регионов вошла в программу по повышению производительности труда. Успехи тульских предприятий в ее реализации в ходе своего визита в регион отметил первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов.

К 2024 году производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию программы, должна вырасти до 106,3%, к концу 2019 года этот показатель будет равен 102,3%. Число предприятий к 2024 году должно достигнуть 76.

В этом году в регионе модернизируют два центра занятости населения. Общий объем финансирования программы на 2019 год составляет 46 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU