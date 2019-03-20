Тульские полицейские поймали двух похитителей чермета

СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-20T10:26:00+03:00

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Сотрудники полиции в Туле поймали подозреваемых в краже изделий из черного металла.

Как выяснилось, злоумышленники совершили три кражи с неохраняемой территории организации в поселке Прилепы. В различные дни минувшей зимы 23-летний и 24-летний жители Щекинского района беспрепятственно проникали туда и забирали лежавшие без присмотра металлические изделия. Затем они продавали похищенное. В итоге, им удалось выручить более 11 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела.

- В рамках расследования будут установлены все детали противоправной деятельности мужчин и все факты совершения ими хищений, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU