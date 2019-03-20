СЕГОДНЯ 10:11 2019-03-20T10:13:56+03:00

На еженедельном оперативном совещании был обсужден вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте с 1 апреля

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Четыре межмуниципальных перевозчика отказались от повышения тарифа. Об этом говорили в ходе еженедельного оперативного совещания под председательством губернатора Алексея Дюмина.

По поручению главы региона профильное министерство провело с ними переговоры. В результате заявления о повышении тарифа были отозваны межмуниципальными перевозчиками.

Напомним, ранее коммерческие перевозчики получили предупреждение о недопустимости роста тарифов. Если они повысят тариф с 1 апреля, будет возбуждено антимонопольное дело по картельному соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU