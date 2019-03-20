2019-03-20T10:00:29+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник учреждения минздрава в Тульской области попался на взятке

Мужчина получил деньги за общее покровительство при заключении государственных контрактов
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Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере» в отношении бывшего сотрудника одного из подведомственных учреждений Министерства здравоохранения Тульской области.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

По предварительной информации, в период с 3 по 29 мая 2018 года подозреваемый договорился со знакомыми предпринимателями о ежемесячном перечислении ему денег за общее покровительство при заключении госконтрактов.

Контракты предполагали поставку в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов.

Предприниматель перевел на банковскую карту 165 000 рублей за покровительство.

В настоящее время 38-летний подозреваемый задержан. Будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также по подозрению в совершении дачи взятки задержан 50-летний предприниматель, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следователи изымают всю необходимую документацию, проводят допросы свидетелей, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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