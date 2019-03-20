В Арсеньево огонь уничтожил гараж вместе с автомобилем
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта 2019 года в 21:43 на улице Пролетарская поселка Арсеньево Тульской области произошел пожар в гараже.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-44 и один расчет ПЧ-117. Вместе они совладали с огнем за 9 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия гараж сгорел полностью. Автомобиль "ДЭУ Нексия" выгорел внутри, обгорели колеса и лакокрасочное покрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU