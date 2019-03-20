Шесть человек тушили горящий дом в селе Малынь

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-20T09:25:21+03:00

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19 марта 2019 года, в 12:49 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Малынь.

На место происшествия незамедлительно выехали по одному расчету ПСЧ-31 и ПСЧ-70.

Пламя удалось погасить за 8 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия прогорело потолочное перекрытие, выгорела комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU