Шесть человек тушили горящий дом в селе Малынь
Причина пожара в Тульской области выясняется
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта 2019 года, в 12:49 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Малынь.
На место происшествия незамедлительно выехали по одному расчету ПСЧ-31 и ПСЧ-70.
Пламя удалось погасить за 8 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия прогорело потолочное перекрытие, выгорела комната.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU