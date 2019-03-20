2019-03-20T09:23:40+03:00
Происшествия

При пожаре в квартире в Киреевске пострадал человек

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта 2019 года, в 12:27 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Горняков.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия частично обгорела мебель на кухне.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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