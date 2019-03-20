При пожаре в квартире в Киреевске пострадал человек
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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19 марта 2019 года, в 12:27 в службу спасения сообщили о пожаре в квартире, расположенной по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Горняков.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.
В результате происшествия частично обгорела мебель на кухне.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU