2019-03-19T17:58:31+03:00
Общество

Туляки попросили установить дорожные знаки на пересечении ул. Луначарского и ул. Галкина

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Туляки попросили главу администрации рассмотреть возможность установки дорожных знаков «Пешеходный переход» на пересечении ул. Луначарского и ул. Галкина в связи с интенсивным движением автотранспорта на этом участке и невозможностью безопасно перейти дорогу. Обращение было озвучено на встрече Евгения Авилова с жителями домов по ул. Галкина.

Помимо этого вопросы у туляков вызвало состояние ливневой канализации. Глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил управлению транспорта и дорожного хозяйства незамедлительно провести работы по прочистке.

Кроме того, главному управлению по Зареченскому кругу поручено проработать вопросы с собственниками зданий и земельных участков по ул. Галкина по приведению заборов в порядок, удалению поросли и уборке мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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