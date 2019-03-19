2019-03-19T17:55:57+03:00
Происшествия

В Тульской области пенсионер получил срок за хранение дома патронов к оружию

Спичечный коробок с 5 патронами мужчина нашел на дороге в деревне Яблонево
Мария ВЛАСОВА
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Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу. 64-летний житель Каменского района осужден за хранение дома патронов к нарезному оружию.

Осенью 2015 года мужчина на дороге в деревне Яблонево нашел и забрал себе спичечный коробок с 5 патронами. Не имея соответствующего разрешения, он хранил их у себя дома.

Согласно заключению эксперта, патроны пригодны и предназначены для стрельбы в 5,6 мм спортивном и охотничьем нарезном огнестрельном оружии отечественного и иностранного производства.

Суд назначил мужчине 10 месяцев ограничения свободы, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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