2019-03-19T17:55:10+03:00
Общество

В Пролетарском округе разогнали нелегальных торговцев

Мероприятие провели сотрудники главного управления по округу с участием сотрудников полиции
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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19 марта на улицах Металлургов и Ложевой в Туле состоялся рейд по пресечению несанкционированной торговли

В результате было составлено шесть протоколов об административном правонарушении за торговлю в неустановленных местах.

Напомним, согласно статье 9.1 «Торговля в неустановленных местах» Закона Тульской области от 09.06.2003 № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» торговля в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Сотрудниками главного управления по Пролетарскому территориальному округу рейды по пресечению несанкционированной торговли проводятся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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