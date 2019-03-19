2019-03-19T17:55:56+03:00
Общество

Проезд в тульских маршрутках не подорожает

Перевозчикам выдали предупреждение о недопустимости роста цен
Виктория ЯКУШИНА
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Как стало известно, администрация города Тулы не нашла обоснованных экономических мотивов для увеличения тарифов в коммерческом транспорте до 25 рублей.

Во время переговоров с тульскими властями перевозчики не смогли обосновать необходимость повышения цены за проезд.

Тульское УФАС выдало частникам предостережение, что если с 1 апреля стоимость повысится, им грозит ответственность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что коммерческие перевозчики уведомили администрацию Тулы о повышении тарифа с 1 апреля до 25 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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