2019-03-19T17:36:45+03:00
Общество

20 марта стартует досрочный период государственной итоговой аттестации

Виктория ЯКУШИНА
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18 марта 2019 года, перед началом проведения досрочного периода государственной итоговой аттестации, управлением образования администрации города Тулы проведено инструктивное совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов, членами государственной экзаменационной комиссии.

В ходе совещания рассмотрены вопросы:

- новеллы проведения единого государственного экзамена в 2019 году;

- обеспечения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства Просвещение РФ от 07.11.2018 № 190/1512;

- соблюдение требований к пунктам проведения экзаменов при проведении единого государственного экзамена;

- организация обучения всех категорий сотрудников, задействованных в проведении государственной итоговой аттестации.

По итогам совещания даны соответствующие поручения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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