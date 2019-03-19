20 марта стартует досрочный период государственной итоговой аттестации
18 марта 2019 года, перед началом проведения досрочного периода государственной итоговой аттестации, управлением образования администрации города Тулы проведено инструктивное совещание с руководителями пунктов проведения экзаменов, членами государственной экзаменационной комиссии.
В ходе совещания рассмотрены вопросы:
- новеллы проведения единого государственного экзамена в 2019 году;
- обеспечения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства Просвещение РФ от 07.11.2018 № 190/1512;
- соблюдение требований к пунктам проведения экзаменов при проведении единого государственного экзамена;
- организация обучения всех категорий сотрудников, задействованных в проведении государственной итоговой аттестации.
По итогам совещания даны соответствующие поручения.
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