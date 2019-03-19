Туляков приглашают в мировое кафе
В формате неформального общения участники обсудят перспективы библиотечной деятельности
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Туляков приглашают в мировое кафе «Лучшие идеи для библиотек». Мировое кафе – это сфокусированное, неформальное общение о перспективах библиотечной деятельности за чашечкой кофе.
Свои проекты представят сотрудники Тульской библиотечной системы, Тульской областной универсальной научной библиотеки, библиотечных систем Узловой, Новомосковска, Алексина, а также библиотек центров образования.
Мероприятие состоится 20 марта в 11:00 в Библиотечно-информационном комплексе (Красноармейский проспект, 1).
Телефон для справок: 8 (4872) 35-53-67.
ИСТОЧНИК KP.RU