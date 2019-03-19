2019-03-19T17:02:43+03:00
Происшествия

Жительница Тульской области украла телевизор и аудиосистему из квартиры знакомой

Виктория ЯКУШИНА
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Приговором суда ранее судимая жительница города Кимовска Тульской области была признана виновной в совершении краж.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, в октябре 2018 - январе 2019 годов женщина совершила три эпизода хищений металлоизделий с дачных участков в частном секторе, а также кражу телевизора и аудиосистемы из квартиры своей знакомой.

В результате, с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору суда, жительнице Тульской области было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 месяца 10 дней с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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