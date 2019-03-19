СЕГОДНЯ 17:00 2019-03-19T17:03:38+03:00

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Глава региона Алексей Дюмин встретился с финалистами премии «Бизнес-успех». В этом году впервые сразу четыре предпринимателя от Тульской области стали финалистами.

«Лучшим интернет-проектом» признана компания Аллы Штауб. Интернет-агентство оказывает услуги по разработке сайтов, автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях.

В номинации «Лучший созидательный проект» победителями стали детский город Инны Давлетшиной и крестьянско-фермерское хозяйство Ивана Крючкова. В номинации «Лучший проект в сфере здорового образа жизни» - Иван Пахомов и его пейнтбольный клуб.

Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время в регионе начнет работать программа по бизнес-наставничеству. Алексей Дюмин предложил председателю Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Михаилу Глухову рассмотреть возможность делегировать для этого проекта дополнительных наставников, а финалистам конкурса - принять в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU